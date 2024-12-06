Şırnak Barosu avukatları ile engelli bireyler masa tenisi turnuvasında yarıştı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

Şırnak Barosu ve Cizre Engelliler Spor Kulübünce 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada engelli bireler ile avukatlar yarıştı.

Turnuvada müsabakalar Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ve Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Necmettin Özen'in oynadığı oyun ile başladı.

Daha sonra karma müsabakalara geçildi.

Şırnak Barosu Başkanı Fındık, baro bünyesinde kültür sanat ve spor komisyonu olduğunu ifade ederek, bu komisyonun avukatların sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğunu belirtti.

Fındık, bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.