Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak Barosu avukatları ile engelli bireyler masa tenisi turnuvasında yarıştı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak Barosu avukatları ile engelli bireyler masa tenisi turnuvasında yarıştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla masa tenisi turnuvası düzenlendi.

        Şırnak Barosu ve Cizre Engelliler Spor Kulübünce 100. Yıl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada engelli bireler ile avukatlar yarıştı.

        Turnuvada müsabakalar Şırnak Barosu Başkanı Abdullah Fındık ve Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Necmettin Özen'in oynadığı oyun ile başladı.

        Daha sonra karma müsabakalara geçildi.

        Şırnak Barosu Başkanı Fındık, baro bünyesinde kültür sanat ve spor komisyonu olduğunu ifade ederek, bu komisyonun avukatların sosyal ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulduğunu belirtti.

        Fındık, bugün de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle böyle anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

        Cizre Engelliler Spor Kulübü Başkanı Özen de Şırnak Barosu ile düzenledikleri karma masa tenisi turnuvasında üyeleri ile avukatların kıyasıya mücadele ettiğini belirtti.

        Amaçlarının toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu anlatan Özen, "Engellilerin de sporda, sanatta ve hayatın her alanında yer alması için böyle bir farkındalık yaratmak istedik. Bu konuda bize destek olan Şırnak Barosu Başkanlığına ve engelli bireylerin ulaşımında yardımcı olan Cizre Belediyesi'ne teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu oldu
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Şırnak'ta inşaattan düşen işçi ağır yaralandı
        Şırnak'ta kaçak avlananlara para cezası
        Şırnak'ta kaçak avlananlara para cezası
        DİKA Yönetim Kurulu, Şırnak'ta toplandı
        DİKA Yönetim Kurulu, Şırnak'ta toplandı
        Şırnak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi
        Şırnak'ta kaçak avlanan 3 kişiye 57 bin 42 lira ceza kesildi
        Askeri bando takımı Şırnak'ta konser verdi
        Askeri bando takımı Şırnak'ta konser verdi
        Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Şırnak'ta taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı