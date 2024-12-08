Şırnak'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce çocuk oyunu "Sihirli Dünya" sahnelendi

Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahneye konuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Şırnak'ta dün başlatılan Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda, opera ve orkestra hakkında bilgiler verildi, kullanılan enstrümanların tanıtımı yapıldı.

Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Vali Birol Ekici, Kültür ve Turizm Bakanlığınca daha önce bu sanatın ulaşmadığı yerlere opera ve balenin götürülmesi kapsamında düzenlenen festivalin Şırnak'ta başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

Dün akşam vatandaşların salona sığmadığını ve yaklaşık 1200 kişinin ses sanatçılarını büyük bir mutlulukla dinlediğini, bugün de çocuklara yönelik bir gösterimin olduğunu ifade eden Ekici, halkın festivale büyük ilgi gösterdiğini belirtti.