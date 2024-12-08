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        Şırnak'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce çocuk oyunu "Sihirli Dünya" sahnelendi

        Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 18:57 Güncelleme: 08.12.2024 - 19:07
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        Şırnak'ta Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce çocuk oyunu "Sihirli Dünya" sahnelendi
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        Şırnak'ta, Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB) Müdürlüğü tarafından "Sihirli Dünya" adlı çocuk oyunu sahneye konuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen ve Şırnak'ta dün başlatılan Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununda, opera ve orkestra hakkında bilgiler verildi, kullanılan enstrümanların tanıtımı yapıldı.

        Oyunun sahnelenmesinin ardından konuşan Vali Birol Ekici, Kültür ve Turizm Bakanlığınca daha önce bu sanatın ulaşmadığı yerlere opera ve balenin götürülmesi kapsamında düzenlenen festivalin Şırnak'ta başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a teşekkür etti.

        Dün akşam vatandaşların salona sığmadığını ve yaklaşık 1200 kişinin ses sanatçılarını büyük bir mutlulukla dinlediğini, bugün de çocuklara yönelik bir gösterimin olduğunu ifade eden Ekici, halkın festivale büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

        Ekici, şunları kaydetti:

        "Halkımızın bu yoğun ilgisi 40 yıldır kardeşliğimize kastetmek isteyenlerin başarılı olamadığını, bundan sonra umudu, sevgiyi, kardeşliği ve birlikteliği içeren türküleri, eserleri daha yüksek sesle söyleyeceğimizi gösteriyor. Halkımızın bu taleplerini önümüzdeki dönemde daha çok karşılayacağımızı belirtmek istiyorum. Bakanlığımıza, dün ve bugün etkinliklerimize katılan sanatçılarımıza ve bizi yalnız bırakmayan halkımıza çok teşekkür ediyorum."

        Sahnelenen oyunu izlemek için gelen Gülçin Ekici, çocukları ile hafta sonunu değerlendirmek için geldikleri etkinlikte tiyatro oyununu izlediklerini, oyuncuların performansını çok beğendiklerini belirtti.

        "Çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." diyen Ekici, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini söyledi.

        Mehmet Nurullah Yalıç ise enstrümanların da tanıtıldığı etkinliği çok beğendiklerini belirtti.

        Buğlem Öztoprak da sahnelenen oyunu çok başarılı bulduğunu anlatarak, "Oyuncular çok iyi bir performans ortaya koydu. Enstrümanları çalan ağabeyleri, ablaları çok beğendim. İnşallah bu etkinliklerin devamı gelir." dedi.

        Oyunu, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, ADOB Müdürü Mithat Karakelle de izledi.

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