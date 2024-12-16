Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        2. Şırnak Kitap Günleri başladı

        Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.12.2024 - 15:28 Güncelleme: 16.12.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        2. Şırnak Kitap Günleri başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta ikincisi düzenlenen "Kitap Günleri" başladı.

        Valilik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü işbirliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonu'nda, "İnsan kitap okudukça güzelleşir" temasıyla düzenlenen etkinliğin açılışı yapıldı.

        Açılışta konuşan Vali Birol Ekici, Türkiye'nin kalkınmasının çok çalışma ve kitap okumakla mümkün olacağını söyledi.

        Eğitim ve kalkınma için hep birlikte çalışmak gerektiğini ifade eden Ekici, "Burada çok kitap okuyan öğrencileri ödüllendireceğim. Çok kitap okuyalım." dedi.

        Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, kitap okumanın önemine değinerek, kitap okumada seçici olunması gerektiğini belirtti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, kitabın insanların kendisini aşmasında ve geçmişi tanımada en büyük kaynak olduğunu vurguladı.

        Çandıroğlu, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlayabilmek için kitaplar en büyük malzemedir. Kitaplardan istifade edebilmemiz için bu tür organizasyonlar önemli." diye konuştu.

        Vali Ekici ve beraberindekiler, konuşmaların ardından stantları gezdi, bazı öğrencilere kitap hediye edildi.

        Etkinliğe, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, bazı kurumların temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

        22 yayınevinden yaklaşık 73 bin kitabın yer aldığı etkinlik, 21 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        SGK borcu olan 6 belediyeye haciz
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Ünlü borsacı gözaltına alındı
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Sosyal medyada 'Stanley' isyanı
        Süper Lig'de dev randevu
        Süper Lig'de dev randevu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kriptoda 'Hoşçakalın' vurgunu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Kuru incirde 'Aflatoksin' susam tohumlarında 'Salmonella' bulundu
        Ankaralı Turgut'a veda
        Ankaralı Turgut'a veda
        Hiperhidroz mu stres mi?
        Hiperhidroz mu stres mi?
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        500T'nin karıştığı kazada kahreden anlar!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        Fransız kolonisini kasırga vurdu: Yüzlerce can kaybı olabilir!
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        "Fenerbahçe'de fark yaratamadı"
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        3 kilometrekarelik yüzey alanı kayıp
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        Birbirlerini 'Bıraktılar'
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        İsrail ile Esad rejimi arasında gizli işbirliği! Belgeler ortaya çıktı
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Sağlığı tehlikeye düşüren 10 ürün piyasadan toplatılıyor
        Faizin aşağı gelmesi şart
        Faizin aşağı gelmesi şart

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 20 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonunda 7 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
        Şırnak'ta kayalıklardan düşen kişi öldü
        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Şırnak'ta kayıp çobanın, Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
        GÜNCELLEME - Şırnak'ta kaybolan çobanın cesedi bulundu
        Şırnak'ta kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı
        Şırnak'ta kaybolan çoban için Dicle Nehri'nde arama çalışması başlatıldı