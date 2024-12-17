Cizre'de çocuklar için okulda oyun parkı kuruldu

İke, eğitimin her kademesine verdiği desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Birol Ekici'ye teşekkür ettiğini belirtti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, oyunların çocuklar için önemine değinerek, "Oyunların, çocukların bilişsel, duygusal, psikomotor, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayan iyileştirici bir rolü vardır." ifadesini kullandı.

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