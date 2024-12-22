Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasının ardından gençlerin yaptığı çalışmalara ilişkin sinevizyon gösterimi sunuldu.

Gençlerin hayallerini, umutlarını iyileştirmenin ve güzelleştirmenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Ekici, "Artık gençlerle daha çok çalışıyor, İHA ve SİHA gibi dünyanın ileri teknolojilerini geliştiriyoruz, geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz. Sizin için gece gündüz çalışacağız. Burada belirleyeceğiniz vizyonun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fikirleriniz ve gelecek hayalleriniz bizim için çok değerli." dedi.

Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, bu tür çalıştaylar ve toplantıların önemine işaret ederek, Türkiye'nin genç nesillerle geleceği parlak bir ülke olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, çalıştayın gençlerin hem bölge hem Şırnak hem de ülke için neler düşündüklerini ve neleri talep ettiklerini dinlemek için düzenlendiğini kaydetti.

Bu çalıştayların Bakanlıkça ülke genelinde yapıldığını, bu ay sonuna kadar 81 ilin tamamında çalıştayların tamamlanmış olacağını anlatan Efendioğlu, şunları söyledi: