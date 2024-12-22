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        Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi

        Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2024 - 20:09 Güncelleme: 22.12.2024 - 20:16
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        Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
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        Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığınca "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasının ardından gençlerin yaptığı çalışmalara ilişkin sinevizyon gösterimi sunuldu.

        Programda konuşan Şırnak Valisi Birol Ekici, bu tür çalıştaylar ve toplantıların önemine işaret ederek, Türkiye'nin genç nesillerle geleceği parlak bir ülke olduğunu söyledi.

        Gençlerin hayallerini, umutlarını iyileştirmenin ve güzelleştirmenin kendileri için önemli olduğunu ifade eden Ekici, "Artık gençlerle daha çok çalışıyor, İHA ve SİHA gibi dünyanın ileri teknolojilerini geliştiriyoruz, geleceğe daha çok umutla bakabiliyoruz. Sizin için gece gündüz çalışacağız. Burada belirleyeceğiniz vizyonun ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Fikirleriniz ve gelecek hayalleriniz bizim için çok değerli." dedi.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürü Enes Efendioğlu, çalıştayın gençlerin hem bölge hem Şırnak hem de ülke için neler düşündüklerini ve neleri talep ettiklerini dinlemek için düzenlendiğini kaydetti.

        Bu çalıştayların Bakanlıkça ülke genelinde yapıldığını, bu ay sonuna kadar 81 ilin tamamında çalıştayların tamamlanmış olacağını anlatan Efendioğlu, şunları söyledi:

        "Bu çalıştayın amacı sizleri dinlemek sevgili gençler. Buradan sonra dışarıda kurulacak 11 farklı masada bizim gençlik politikamızda yer alan başlıklarla ilgili sizlerin yorumlarını duymak istiyoruz. Yeni politika belgemizin, Bakanlık düzeyinde ve devletin tüm kurumları düzeyinde sizlerden gelecek geri dönüşlerle şekillenmesini istiyoruz. Bu politika belgesinin sizlerin gerçek düşüncelerinizi ve isteklerinizi yansıtmasını arzu ediyoruz. O sebeple buradayız."

        Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise belediye olarak gençlere destek sunmak amacıyla kasım ve aralık aylarında 425 öğrencinin her birine 12 bin lira maddi destek sağladıklarını belirtti.

        Belediye olarak gençler için yeni kütüphaneler inşa ettiklerini dile getiren Yarka, "Bu kütüphaneler birer kütüphane alanları değil aynı zamanda gençlerin fikirlerini geliştirebilecek yeni proje ve inovasyon merkezleridir. Gençlerimize spordan sanata ve ulaşıma kadar her türlü desteği sağlıyoruz, sağlamaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

        ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış da gençlerin zamanı iyi değerlendirmesi gerektiğini, sonrasında kaçan fırsatların geri gelmediğini dile getirerek, "Gençlerimizin üretim odaklı çalışmalar yapması gerekir." ifadesini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar da çalıştayın gençlerin fikirleriyle değer kazanacağını, yarınlara ilişkin değerli sonuçların elde edileceğini inandığını kaydetti.

        Konuşmaların ardından kurulan atölyelerde öğrencilere yönelik "Afet Yönetimi ve Dayanıklılık", "Bilim ve Teknoloji", "Çevre ve İklim", "Değerler, Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme", “Gençlik Bilgilendirmesi", "Gençlik ve Sağlığı", "İstihdam ve Girişimcilik", "Katılım ve Sivil Toplum", "Sosyal Kapsayıcılık" ve "Uluslararası Gençlik Çalışmaları" başlıklı sunumlar yapıldı.

        Sunumların ardından katılımcılar görüş alışverişinde bulundu.

        Programa, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, gençlik alanında çalışma yürüten kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yerel yönetimlerin temsilcileri, akademisyenler, öğretmenler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.

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