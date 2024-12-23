Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

Aramalarda, av tüfeği, 792 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 7 bin 264 paket sigara, 55 elektronik sigara, 10 litre alkol, 153 güneş gözlüğü, 295 inşaat malzemesi, 296 anahtar takımı ve 132 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheliye ait bazı araçlar ve evlerde arama yapıldı.

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