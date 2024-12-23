Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2024 - 17:08 Güncelleme: 23.12.2024 - 17:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 7 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında 7 şüpheliye ait bazı araçlar ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda, av tüfeği, 792 gram metamfetamin, 4 gram toz esrar, 4 gram kubar esrar, gümrük kaçağı 7 cep telefonu, 7 bin 264 paket sigara, 55 elektronik sigara, 10 litre alkol, 153 güneş gözlüğü, 295 inşaat malzemesi, 296 anahtar takımı ve 132 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 7 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Kabine Toplandı: Gündemde asgari ücret ve Suriye var
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        Süper Lig'de şampiyonu duyurdular!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Piyasa değerleri güncellendi! İşte o liste...
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Vahe Kılıçarslan'a dava
        Hastaneye kaldırıldı
        Hastaneye kaldırıldı
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        ABD metrosunda korkunç anlar: Metroda uyuyan kadını ateşe verdi!
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        İşte TDK'ya göre yılın kelimesi
        Listede tek kadın
        Listede tek kadın
        Talisca an meselesi!
        Talisca an meselesi!
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Traktörün pulluğuna takıldı! Son yıllarda sık rastlanıyor
        Yabancı blok alım yaptı
        Yabancı blok alım yaptı
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Demirel'den Güneş'e olay sözler!
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Anne ve babalara çok iş düşüyor...
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Eşi ve köpeğiyle Avrupa yollarını aşındırıyor
        Bir senede neler yedim
        Bir senede neler yedim
        2024'te boşanan ünlüler
        2024'te boşanan ünlüler
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025'e lezzetli bir giriş yapın!
        2025 yılında burçları neler bekliyor?
        2025 yılında burçları neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta terör operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldı
        Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak'ta "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" düzenlendi
        Şırnak'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
        Şırnak'ta minibüs ile tırın çarpışması sonucu sürücüler yaralandı
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı
        Şırnak'ta yaralı halde bulunan saksağan tedaviye alındı
        Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı
        Şırnak'ta kardan kapanan 38 kilometrelik yol, ulaşıma açıldı