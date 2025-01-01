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        Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 02:07 Güncelleme: 01.01.2025 - 02:22
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

        Vali Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak-Uludere kara yolundaki uygulama noktaları ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

        Trafik uygulamasında durdurulan araçların sürücüleriyle sohbet eden Ekici, polis ve jandarma ekipleri ile vatandaşların yeni yılını kutladı.

        112 Acil Çağrı Merkezini de ziyaret eden Ekici, personelle sohbet etti, 112 sembollü pasta kesti.

        Vali Ekici, 2024 yılının birtakım sıkıntılarla geçtiğini, 2025 yılının ise çok güzel işlere vesile olacağına inandığını dile getirerek, herkesin yeni yılını tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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