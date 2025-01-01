Şırnak Valisi Birol Ekici, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı

Şırnak Valisi Birol Ekici, uygulama noktalarında görev yapan polis ve jandarma ekiplerinin yeni yılını kutladı.

Vali Ekici, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ile şehir girişi ile Şırnak-Cizre ve Şırnak-Uludere kara yolundaki uygulama noktaları ile İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.