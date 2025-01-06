Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 35 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı araç ve evlerde arama yapıldı.