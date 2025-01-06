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        Şırnak'ta ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı

        –Şırnak'ta rahatsızlığı olan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2025 - 18:49 Güncelleme: 06.01.2025 - 19:01
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        Şırnak'ta ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı
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        –Şırnak'ta rahatsızlığı olan 4 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Kayseri'ye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine Sağlık Bakanlığınca kente ambulans uçak gönderildi.

        Ambulansla Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürülen hasta, sağlık görevlilerinin kontrolünde ambulans uçağa alınarak Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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