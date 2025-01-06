Şırnak'ta ambulans uçak 4 yaşındaki çocuk için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Şehit Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocuğun rahatsızlığı nedeniyle ileri tetkik ve tedavi için Kayseri'ye sevk edilmesine karar verildi.

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