Şırnak'ta akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker ile M.S.G. yönetimindeki yine akaryakıt yüklü 73 ABC 708 plakalı tanker çarpıştı.

Kazada, sürücü M.S.G. ile tankerdeki E.G, B.G, H.G. ve D.G. ile kaza sırasında yoldan geçen M.Y. hafif yaralandı.