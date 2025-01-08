Şırnak'ta akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker ile M.S.G. yönetimindeki yine akaryakıt yüklü 73 ABC 708 plakalı tanker çarpıştı.
Kazada, sürücü M.S.G. ile tankerdeki E.G, B.G, H.G. ve D.G. ile kaza sırasında yoldan geçen M.Y. hafif yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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