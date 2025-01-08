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        Şırnak'ta akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 20:01 Güncelleme: 08.01.2025 - 20:01
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        Şırnak'ta akaryakıt yüklü iki tankerin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde akaryakıt taşıyan iki tankerin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Çevre Yolu'nda sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker ile M.S.G. yönetimindeki yine akaryakıt yüklü 73 ABC 708 plakalı tanker çarpıştı.

        Kazada, sürücü M.S.G. ile tankerdeki E.G, B.G, H.G. ve D.G. ile kaza sırasında yoldan geçen M.Y. hafif yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar ambulanslarla Cizre Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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