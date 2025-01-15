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        Cizre Kaymakamı Baycar, gaziler ile buluştu

        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.01.2025 - 16:54
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        Cizre Kaymakamı Baycar, gaziler ile buluştu
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        Cizre Kaymakamı Ahmet Vezir Baycar, gazilerle bir araya geldi.

        Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda ilçede yaşayan 47 gazinin katılımıyla program düzenlendi.

        Burada konuşma yapan Kaymakam Baycar, gazilerin sorun ve taleplerini dinledi.

        Baycar, programa katılan gazilere "gazi üniforması" hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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