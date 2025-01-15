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        Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

        Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 15:28 Güncelleme: 15.01.2025 - 15:28
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        Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
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        Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

        İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilgili kurumların katılımıyla "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

        AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de en fazla ölümlü çığ afetinin 1992'de Şırnak'ta yaşandığını, bu afette 85 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

        Depremler bakımından yüksek riskli bir coğrafyada bulunan ülkede, heyelan, sel, taşkın, kaya düşmesi ve çığ afetleri de bölgesel ve mevsimsel bazda yaşanabildiğini kaydeden İşlek, iklim değişikliğinin etkilerinin yakın gelecekte daha da fazla hissedeceğinin değerlendirileceğini belirtti.

        İşlek, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla toplantının düzenlendiğini bildirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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