Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" yapıldı

Şırnak'ta "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı" düzenlendi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde ilgili kurumların katılımıyla "Çığ Hazırlık ve Müdahale Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'de en fazla ölümlü çığ afetinin 1992'de Şırnak'ta yaşandığını, bu afette 85 kişinin hayatını kaybettiğini anımsattı.

Depremler bakımından yüksek riskli bir coğrafyada bulunan ülkede, heyelan, sel, taşkın, kaya düşmesi ve çığ afetleri de bölgesel ve mevsimsel bazda yaşanabildiğini kaydeden İşlek, iklim değişikliğinin etkilerinin yakın gelecekte daha da fazla hissedeceğinin değerlendirileceğini belirtti.

İşlek, afetlere hazırlıklı olmak amacıyla toplantının düzenlendiğini bildirdi.