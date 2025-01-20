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        Şırnak'ta ambulans helikopter 5 aylık bebek için havalandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2025 - 12:47 Güncelleme: 20.01.2025 - 12:47
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        Şırnak'ta ambulans helikopter 5 aylık bebek için havalandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebek, ambulans helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne ulaştırıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebeğin Elazığ'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

        Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikopterle alınan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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