Şırnak'ta ambulans helikopter, 5 aylık bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi gören ve solunum sorunu yaşayan 5 aylık bebeğin Elazığ'daki hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

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