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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2025 - 17:16 Güncelleme: 18.01.2025 - 17:16
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre100.Yıl

        Hakemler: Ramazan Demiröz, Kadir Girente

        Rams Global Cizre Belediyespor: Vidal, Muhammed Ertuğrul, Metin Toy, Uriarte, Emre Batur, Kolodinsky (Semih Çelik, Atakan Topal, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Ahmet Boz)​​​

        Bursa Büyükşehir Belediyespor: Panou, Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu (Umut Özdemir, Kemal Kayhan, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Yunus Emre Erşahin)

        Setler: 25-20, 22-25, 26-28, 25-23, 15-11

        Süre: 162 dakika (33, 37, 37, 33, 22)

        ŞIRNAK

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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