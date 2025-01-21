Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası

Durumun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından şüpheli H.T. ve Ö.T'ye 28 bin 708 lira ceza uygulandı, av tüfeklerine el konuldu.

İlçeye bağlı Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığınca avlanması yasak olan bıldırcın ve turaç kuşu avlayan 2 kişi tespit edildi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı.

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