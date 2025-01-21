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        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası

        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2025 - 15:34 Güncelleme: 21.01.2025 - 15:54
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        Şırnak'ta avlanması yasak kuş avlayan 2 kişiye idari para cezası
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        Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde avlanması yasak olan 2 kuşu avladığı tespit edilen 2 kişiye 28 bin 708 lira ceza uygulandı.

        İlçeye bağlı Akdizgin Jandarma Karakol Komutanlığınca avlanması yasak olan bıldırcın ve turaç kuşu avlayan 2 kişi tespit edildi.

        Durumun Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirilmesi üzerine ekipler tarafından şüpheli H.T. ve Ö.T'ye 28 bin 708 lira ceza uygulandı, av tüfeklerine el konuldu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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