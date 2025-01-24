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        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi

        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2025 - 10:00 Güncelleme: 24.01.2025 - 11:10
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        Şırnak'ta Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde şehit olan asker için tören düzenlendi
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        Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı için Şırnak'ta tören yapıldı.

        Valilikten alınan bilgiye göre, 23. Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki törende, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu alana getirilerek katafalka konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, şehidin öz geçmişi okundu.

        Dua edilmesinin ardından şehidin cenazesi, ambulansla Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

        Şehit Akıncı'nın cenazesi, hava yoluyla Ankara'ya uğurlandı.

        Basına kapalı düzenlenen törene, Vali Birol Ekici, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Rıfat Dönel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş ve Emine Dilce, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, kurum temsilcileri ve askerler katıldı.

        Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından taciz ateşi sonucu ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Akıncı'nın tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu duyurmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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