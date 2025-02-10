İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Hedefimiz burada ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Gabar'daki petrol üretimine değinerek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki destansı üretimle ilgili merkezlerine geldik. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor." diye konuştu.

"Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani 'Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da artık Şırnak'ın, bu ülkenin zenginliği için petrol üretiminin devamının geleceği yönündeki inancımız güçlü. Hedefimiz buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diyen Yerlikaya, 2007-2010 yılları arasında Şırnak'ta vali olarak görev yaptığını anımsattı.

Bugün kent merkezinde de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki bu dağlarda hiçbir yaylanın, köyün yolu kapalı değil. Bütün köylerimiz açık. Şehrin bütün zenginliği, her biri artık ortada. Huzur, güvenlik güçlendikçe, terörün esamesi okunmadıkça ve terörle ilgili hiçbir ifade artık cümlelerimizin içerisinde geçmedikçe göreceksiniz, Şırnak'ın dağları, yerin altında ne zenginlik varsa, yaylalardaki otlar bereketiyle hep coşacak, fışkıracak. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Çok daha güzel olacak. Hakkari, Cilo festivalleriyle anılıyorsa ve yine bu bölgedeki bütün coğrafya var olduğu zenginlikleriyle bu yörenin insanlarına refah, huzur getirecekse her birini Allah'ın izniyle hep birlikte sağlamaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz. Ne kadar gurur duysak azdır."