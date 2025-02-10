Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu:

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Hedefimiz burada ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 12:25 Güncelleme: 10.02.2025 - 12:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Gabar'daki Şehit Aybüke Yalçın petrol üretim istasyonunda incelemelerde bulundu:
        ABONE OL

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Hedefimiz burada ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." dedi.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şırnak'a gelen Yerlikaya, petrol üretilen Gabar Dağı bölgesindeki Şehit Aybüke Yalçın-1 Kuyusu'nda incelemelerde bulundu, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu'ndan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

        Yerlikaya, burada yaptığı açıklamada, Gabar'daki petrol üretimine değinerek, "Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının buradaki destansı üretimle ilgili merkezlerine geldik. Biliyorsunuz günlük 75 bin varil üretim yapılıyor burada. 40 yıldan beri kardeşliğimize pusu kuran terör artık ülkemizde bitme noktasına geldi. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğiyle büyük ve güçlü Türkiye yolunda ilerleyişimiz durmadan devam ediyor." diye konuştu.

        "Cumhuriyet'imizin kuruluşunun ikinci yüzyılında yani 'Türkiye Yüzyılı'ndaki hedefimiz, kardeşliğimizin önündeki engel terörü tamamen ortadan kaldırmak yani terörsüz bir Türkiye hedefi noktasında ilerlemek. Kardeşliğimizin kazandığının en büyük göstergesi Gabar'da artık Şırnak'ın, bu ülkenin zenginliği için petrol üretiminin devamının geleceği yönündeki inancımız güçlü. Hedefimiz buradan ilk etapta günde 100 bin varil petrol almak ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz." diyen Yerlikaya, 2007-2010 yılları arasında Şırnak'ta vali olarak görev yaptığını anımsattı.

        Bugün kent merkezinde de çeşitli ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "İnanıyorum ki bu dağlarda hiçbir yaylanın, köyün yolu kapalı değil. Bütün köylerimiz açık. Şehrin bütün zenginliği, her biri artık ortada. Huzur, güvenlik güçlendikçe, terörün esamesi okunmadıkça ve terörle ilgili hiçbir ifade artık cümlelerimizin içerisinde geçmedikçe göreceksiniz, Şırnak'ın dağları, yerin altında ne zenginlik varsa, yaylalardaki otlar bereketiyle hep coşacak, fışkıracak. Bunu görüyor, buna inanıyoruz. Çok daha güzel olacak. Hakkari, Cilo festivalleriyle anılıyorsa ve yine bu bölgedeki bütün coğrafya var olduğu zenginlikleriyle bu yörenin insanlarına refah, huzur getirecekse her birini Allah'ın izniyle hep birlikte sağlamaya Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde devam edeceğiz. Ne kadar gurur duysak azdır."

        Yerlikaya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar başta olmak üzere bu çalışmalarda emeği bulunanlara, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, buradaki yetkililerine de teşekkür ederek, buradan hep güzel haberler duymaya devam edeceklerini kaydetti.

        "Allah nazardan saklasın, 'maşallah' diyoruz. Bu Gabar'ın, Cudi'nin, bu dağların bize sakladığı bereket. Terör bitti, bitme noktasına geldi ve göreceksiniz daha bu toprakların bize hazırlamış olduğu ne güzel sürprizler göreceğiz. Bunu hep birlikte Allah'ın izniyle göreceğiz ve görmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanan Yerlikaya, buna yürekten inandığını belirtti.

        Yerlikaya, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Şehit Aybüke Yalçın Kuyusu'nun önünde aziz milletimize seslenmek istiyorum, 40 yıldan beri şehitlerimiz, her birinin mekanları cennet olsun diyoruz. Onların şefaatleri başta askerimizin, jandarmamızın, polisimizin, kolluğumuzun üzerine olsun diyoruz. Onların şefaatleri, hayır duaları üzerimizde olduğu müddetçe Allah'ın izniyle hep kardeşliğimiz kazanacak ve bu topraklardaki bütün nimetlerin de gücünü hep birlikte görmeye devam edeceğiz."

        Yerlikaya, daha sonra Seslice 3. Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

        Bakan Yerlikaya'ya ziyaretlerinde, Şırnak Valisi Birol Ekici, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Belediye Başkanı Mehmet Yarka ve TPAO yetkilileri de eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Ankara'da sahte içkiden can kaybı 38'e yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        Mansur Yavaş'tan ön seçim kararı!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        İstanbul'da ev yangınında bir kadın hayatını kaybetti!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        17 yaşındaki Yasemin inşaatta öldürülmüştü! Karar açıklandı!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        5 çocuk babası ve fabrikada işçiydi! Sokakta öldürdüler!
        "Türk futbolu paramparça"
        "Türk futbolu paramparça"
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        AKOM saat verdi! İstanbul için yeniden kar alarmı!
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        "Trump İsraillileri Alaska'ya yerleştirsin" teklifi
        Aşkını ilan etti
        Aşkını ilan etti
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        VW'nin İspanyol kuzeninden AB'ye rest
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Gözünü dört aç ve bir daha bak!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        Frankowski İstanbul'a geliyor!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Wanda, en büyük hatam"
        "Wanda, en büyük hatam"
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        Engelli emekliliğinde yeni dönem
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        A. Demirspor'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        Olaylı maçta neler yaşandı?
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'Geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Silopi'de kuyumcular düzenlenen programla bir araya geldi
        Silopi'de kuyumcular düzenlenen programla bir araya geldi
        Kaybolan hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Kaybolan hemşirenin Dicle Nehri'nde cansız bedeni bulundu
        Cizre'de elektrik direğine çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Cizre'de elektrik direğine çarpan akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı
        Şırnak ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Şırnak ve Bingöl'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı
        Şehit Binbaşı Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören
        Şehit Binbaşı Kemal Yetişen için Şırnak'ta tören