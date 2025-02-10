İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"nda konuştu:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, 'Büyük ve güçlü Türkiye' ideali ile çıktığımız bu yolda hedeflerimizin başında hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir. Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk." dedi.

Bakan Yerlikaya, Şırnak'taki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti, Vali Birol Ekici ile görüştü.

112 Acil Çağrı Merkezi'ndeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER) düzenlenen "Türkiye'nin Huzuru Toplantısı"na katılan Yerlikaya, toplantının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Şırnak'ta güvenlik güçlerinin başta terör olmak üzere, asayiş ve diğer suçlarla mücadele konusunda yürüttüğü çalışmaları değerlendirdiklerini söyledi.

Yerlikaya, terörle mücadelede Şırnak'ta da büyük aşamalar kaydedildiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecinde, 'Büyük ve güçlü Türkiye' ideali ile çıktığımız bu yolda hedeflerimizin başında hiç şüphesiz 'Terörsüz Türkiye' gelmektedir. Terör bitme noktasına geldikçe, bugün Şırnak'ta terörü değil, milletçe hepimizi sevindiren gelişmeleri konuşur olduk. Şırnak son yıllarda üretimle, kalkınmayla, istihdamla, turizmle anılmaya başlandı. Bir zamanlar terörün gölgesinde kalan Cudi ve Gabar, bugün petrolle, ülkemizin zenginliğiyle özdeşleşir hale geldi. Şükürler olsun Gabar'da günlük 76 bin varil petrol üretimi seviyesine ulaşıldı."

- "Bu taşeron örgütün yurt dışındaki baron ve yardakçılarına hiçbir zaman eyvallah etmiyoruz"

Terörün yıllarca kardeşliğe, huzura kastettiğini belirten Yerlikaya, her şeye rağmen birlik içinde olunmaya devam edildiğini vurguladı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Sonunda kazanan kardeşliğimiz, milletimiz, Şırnaklı hemşehrilerim oldu. Bugün de bütün gücümüzle hain bölücü örgütü bu topraklardan silip atmak için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Bu taşeron örgütün yurt dışındaki baron ve yardakçılarına hiçbir zaman eyvallah etmiyoruz. Terörle mücadeleden asla taviz vermiyoruz çünkü amacımız Şırnaklı hemşehrilerimizin yani Türkiye'nin huzuru. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, bizim devlet anlayışımızda ayrılık gayrılık yoktur. Her bir vatandaşımız bizim için azizdir, kıymetlidir. Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni, bu cennet vatanın ayrılmaz bir parçasıdır. Bize düşen görev de ülkemizin neresinde olursa olsun her bir vatandaşımızın huzurunu ve güvenliğini sağlamaktır, kardeşliğimizi, dayanışmamızı pekiştirmektir. Aramıza nifak tohumu ekmeye çalışanlara, fesat çıkarmaya çalışanlara sözümüz odur ki; tıpkı Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da ifade ettikleri gibi ülkemize yönelik terör tehditlerinin tamamı sona erene, son terörist etkisiz hale getirilene kadar bu mücadelemiz devam edecektir. Terörle nasıl etkin şekilde mücadele ediyorsak asayiş, organize suçlar, kaçakçılık, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadelede de aynı kararlılığı gösteriyoruz."

- "Şırnak'ta emniyetimiz, jandarmamız 2024 yılında 60 teröristi etkisiz hale getirdi" Türkiye'nin diğer şehirlerinde olduğu gibi huzur ve güvenin tesisi noktasında Şırnak'taki kararlılıklarını gösteren, çabalarını destekleyen somut rakamları paylaşmak istediklerini ifade eden Yerlikaya, "Şırnak'ta emniyetimiz, jandarmamız 2024 yılında 13 bin 391 kırsal operasyon, 235 şehir operasyonunda 60 teröristi etkisiz hale getirdi. FETÖ, DEAŞ, DHKP-C, MLKP gibi diğer terör örgütleriyle mücadele de aynı kararlılıkla devam ediyor. Terörizmin finansmanı ile mücadeleye bütün il ve ilçelerde biliyorsunuz MASAK ve Adalet Bakanlığımızla birlikte büyük bir hassasiyetle devam ediyoruz. Yine 2024'te kırmızı, turuncu ve gri olmak üzere sözde üst düzey 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini de belirtmek istiyorum." diye konuştu. Yerlikaya, asayişle ilgili bütün şehirlerde özellikle kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçlarla ilgili hep performans kriterleri getirdiklerine dikkati çekerek, şunları söyledi: "Kişilere karşı işlenen 10 önemli suçta 2024'te Şırnak'ın, Türkiye ortalamasındaki gibi bir performans yakaladığını söylemek istiyoruz. Türkiye genelinde kişilere karşı işlenen 100 suçun 98'ini aydınlatma ortalamasını yakaladık. Şırnak'ta bu oran 98,9 ve önleyicilikle ilgili olay sayısını düşürme ile ilgili 2 suç hariç diğer suçlarda da Türkiye ortalamasından daha iyi olduğunu paylaşmak istiyorum. Mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta aydınlatma oranının yüzde 88,7 olarak Türkiye ortalamasından yaklaşık 5 puan önde olduğunu ifade etmek istiyorum. Geçen yıl, 2023'e kıyasla Türkiye'de mal varlığına karşı işlenen 9 önemli suçta olay sayısını 85 bin düşürerek yüzde 29'luk düşüş oranını sağlamıştık. Şırnak'ta da aynı şekilde hırsızlık türlerinin hepsinde ortalama yüzde 50'ye yakın bir düşüş olduğunu da paylaşmak istiyorum." Geçen yıl kentte 450 kişi hakkında ruhsatsız silahla ilgili işlem yapıldığını, 640 silahın ele geçirildiğini dile getiren Yerlikaya, "2024'ün sonunda Gazi Meclis'imizde bu ruhsatsız silahla ilgili ceza kapsamı ve ceza sürelerinin artırıldığını, caydırıcılık gücümüzün daha yukarıya çıktığını da belirtmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaçakçılıkla ilgili kentte emniyet ve jandarma tarafından geçen yıl 1374 operasyon yapıldığını, 14 kişinin tutuklandığını, 27 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandığını, 63 milyon 531 bin liralık vergi kaybını önlediklerini aktaran Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadelede de ülke genelinde çok büyük gayretler gösterdiklerini vurguladı. "Gece gündüz demeden emniyet, jandarma, sahil güvenlik, istihbaratımızla birlikte büyük bir gayret gösteriyoruz. Şırnak'ta da aynı gayret rakamlara yansıyor." şeklinde konuşan Yerlikaya, uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen 128 operasyonda 93 kişinin tutuklandığını, 30 kişiye de adli kontrol tedbiri uyguladığını söyledi. Yerlikaya, "Toplamda 121 kilogram uyuşturucu, 70 bin 46 da uyuşturucu madde ele geçirildi." dedi. Siber suçlar, organize suçlar, düzensiz göçle ilgili mücadelede de güvenlik güçlerinin büyük gayret içerisinde olduğuna işaret eden Yerlikaya, trafik denetimlerinde de Bakanlığın talimatı ve destekleriyle önleyici devriye sayılarını artırdıklarını, yaka kamerasıyla da artık ekipleri çok daha etkin kıldıklarını aktardı. Yerlikaya, hedeflerinin trafik kazalarında ölen sayısını en aza düşürmek olduğunu, bunun için de denetimleri artırmaları ve trafik kurallarına harfiyen uyulması gerektiğini belirtti. - "Trafik cezalarıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz" "Trafik cezalarıyla ilgili korsan çakarlarda olduğu gibi caydırıcılık konusunda bir çalışma içerisindeyiz ve yakın zamanda bunu da Gazi Meclis'imizde kıymetli milletvekillerimizin huzuruna getireceğiz inşallah." diye konuşan Yerlikaya, Şırnak'ta 2023'te 36 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini, 2024'te bu rakamın 45 olduğunu anlattı. Trafik kazalarındaki ölümlerin yüzde 50'sinin aşırı hıza bağlı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "2025'te trafik kazalarını azaltmakla ilgili neler yaptığımızı ve bununla ilgili yapmış olduğumuz eylem planına uygun olarak denetimlerimizi ve bu noktada medyamızdan nasıl destek istediğimizi her fırsatta paylaşacağız." diye konuştu. - Düzensiz göçle mücadele