Cizre Belediyespor, Galatasaray HDI Sigorta maçı hazırlıklarını tamamladı
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
RAMS Global Cizre Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 22. haftasında yarın sahasında Galatasaray HDI Sigorta ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda başantrenör Burak Köse yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, maç öncesi son hazırlıklar yapıldı.
Hazırlıklarını tamamlayan takım, kendi tesislerinde kampa girdi.
RAMS Global Cizre Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta, yarın saat 13.00'te Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda karşılaşacak.
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