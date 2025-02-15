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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 15:43 Güncelleme: 15.02.2025 - 15:52
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        Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
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        Salon:Cizre100. Yıl

        Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz

        Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)

        Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Jiri Kovar, Patry, Cardosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Zaytsev, Doğukan Ulu)

        Setler: 21-25, 14-25, 25-22, 11-25

        Süre: 99 dakika (28, 23, 28, 20)

        ŞIRNAK

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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