Voleybol: SMS Grup Efeler Ligi
Salon:Cizre100. Yıl
Hakemler: Recep Karakoç, Furkan Salduz
Rams Global Cizre Belediyespor: Emre Batur, Ahmet Boz, Vidal, Muhammet Ertuğrul, Metin Toy, Mestre (Semih Çelik, Çağatay Durmuş, Oğuzhan Doğruluk, Atakan Topal, Ali Candan)
Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Jiri Kovar, Patry, Cardosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Aykut Acar, Muzaffer Yönet, Selim Kalaycı, Zaytsev, Doğukan Ulu)
Setler: 21-25, 14-25, 25-22, 11-25
Süre: 99 dakika (28, 23, 28, 20)
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