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        Cizre'de özel eğitim öğretmenleri ile toplantı yapıldı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle toplantı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 12:52 Güncelleme: 20.02.2025 - 12:52
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        Cizre'de özel eğitim öğretmenleri ile toplantı yapıldı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri özel eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerle toplantı yaptı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda Cizre Milli Eğitim Şube Müdürü Mevlüt Gayirinal başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçede görev yapan özel eğitim öğretmenleri katılım sağladı.

        Cizre Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görevli öğretmenlerin de katıldığı toplantıda; özel gereksinimli çocukların bedensel, duygusal, bilişsel, sosyal ve kültürel gelişimlerinin desteklenmesi ve eğitim ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yol haritası değerlendirildi.

        Mevlüt Gayirinal, özel eğitim gereksinimi olan öğrencileri yaşamda güçlü, gelecekte söz sahibi kılabilmek adına ihtiyaçlarına uygun hareket edilmesi gerektiğini belirterek, onların güçlü yönlerini geliştirmek ve zayıf yönlerini aşmalarına yardımcı olmak için azimle çalışılması gerektiğini söyledi.

        Gayirinal, "Onların başarıya ulaşması için en büyük gücümüz, öğretmenlerimizdir." dedi.

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