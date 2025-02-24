Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Şubat'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.

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