Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda yakalanan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 17-23 Şubat'ta kent merkezi ve ilçelerde terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ilgili birimlere teslim edildi.
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