        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:05
        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında 103 kişi hakkında işlem yapıldı

        Şırnak'ta kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentte 2-8 Mart'ta asayiş ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 515 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 4 uyuşturucu aparatı, 33 tabanca, 100 tabanca mühimmatı, 66 tabanca şarjörü, 2 tabanca namlusu, 2 tabanca kabzası, 180 litre akaryakıt, gümrük kaçağı 22 cep telefonu, 22 bin 314 paket sigara, 203 elektronik sigara ve likiti, 30 kilogram nargile tütünü, 2 bin 415 muhtelif hırdavat malzemesi, 974 tekstil ürünü, 561 kozmetik ve süs eşyası ile 178 muhtelif malzeme ele geçirildi, yakalanan 103 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

