Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan 13 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta çeşitli suçlardan aranan ve yakalanan 47 şüpheliden 13'ü tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından 2-8 Mart'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 47 şüpheli yakalandı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 34'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

