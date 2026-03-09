Canlı
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri Haberleri

        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 13:37 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 21 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 8 sentetik ecza, 1 gram kannabinoid, 7 bong, gümrük kaçağı 297 bin 900 paket sigara, 100 puro, 24 cep telefonu, 45 elektronik sigara, sahte çek ve 2 oyun konsolu ele geçirildi, 39 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

