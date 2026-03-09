Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 39 şüpheliden 3'ü tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda, bir haftada bazı adres ve araçlarda yapılan aramalarda, 21 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 8 sentetik ecza, 1 gram kannabinoid, 7 bong, gümrük kaçağı 297 bin 900 paket sigara, 100 puro, 24 cep telefonu, 45 elektronik sigara, sahte çek ve 2 oyun konsolu ele geçirildi, 39 şüpheli yakalandı.



Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı, 36 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

