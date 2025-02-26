Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Anmal'dan Sosyal Hizmet Merkezine ziyaret

Sağlık-Sen Şırnak Şube Başkanı Sabğatullah Anmal, Silopi ilçesinde Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Yavuz Şanlı'yı ziyaret etti.

Anmal, ziyarette yaptığı konuşmada, sosyal hizmet çalışanlarının ekonomik, özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Şanlı ise ziyaret için Anmal'a teşekkür etti.