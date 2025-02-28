Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 2 Hint şebeği ele geçirildi

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini yorgun ve aç teslim aldıklarını bir süre birimlerinde misafir edeceklerini bildirdi.

Habur Gümrük Muhafaza ekipleri, kontrol noktasında arama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.

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