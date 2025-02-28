Şırnak'ta yasa dışı yollardan yurda sokulan 2 Hint şebeği ele geçirildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yasa dışı yollardan yurda getirilen 2 Hint şebeği bulundu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde, bir kamyonette, yasa dışı yollardan yurda getirilen 2 Hint şebeği bulundu.
Habur Gümrük Muhafaza ekipleri, kontrol noktasında arama yaptığı sırada bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler kamyonetin kasasında, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen tahta kafes içerisinde 2 Hint şebeği ele geçirdi.
Kamyonet sürücüsünün gerekli izin belgeleri bulunmadığından koruma altındaki maymun türüne ilişkin idari işlem uygulandı.
Hint şebekleri, Şırnak Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürü Orhan Kalay, veteriner tarafından ilk muayenesi yapılan Hint şebeklerini yorgun ve aç teslim aldıklarını bir süre birimlerinde misafir edeceklerini bildirdi.
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