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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 13:11 Güncelleme: 04.03.2025 - 13:11
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

        Aramalarda,134 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 9 bin 233 paket sigara, 63 cep telefonu, 530 elektronik sigara, 785 elektronik sigara likiti, 50 puro, 72 gözlük, 13 elektronik eşya, 2 bin 547 inşaat malzemesi ve 500 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 23 şüpheli yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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