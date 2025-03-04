Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında bazı araç ve evlerde arama yapıldı.

Aramalarda,134 gram sentetik uyuşturucu, gümrük kaçağı 9 bin 233 paket sigara, 63 cep telefonu, 530 elektronik sigara, 785 elektronik sigara likiti, 50 puro, 72 gözlük, 13 elektronik eşya, 2 bin 547 inşaat malzemesi ve 500 muhtelif malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda, 23 şüpheli yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı