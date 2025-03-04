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        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı

        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:38 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:41
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        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı
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        Şırnak'ta İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısı yapıldı.

        Vali Birol Ekici başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, asayiş, genel güvenlik, uyuşturucuyla mücadele, terör, düzensiz göç, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele ve trafik tedbirleri konuları görüşüldü.

        Toplantıda, geçen ayın genel değerlendirilmesi de yapıldı.

        Ekici, kentte tüm güvenlik ve asayiş tedbirlerinin en üst düzeyde olduğunu belirtti.

        Toplantıya, Vali Yardımcıları Hasan Hüseyin Alpaslan, Talha Altuntaş, Emine Dilce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Şahin, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici ve ilçe kaymakamları katıldı.

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