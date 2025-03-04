Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi
Şırnak'ın Kayaboyun köyü ve Haran mezrasının tapuları hak sahiplerine teslim edildi.
Şırnak'ın Kayaboyun köyü ve Haran mezrasının tapuları hak sahiplerine teslim edildi.
Köy ve mezra alanının tapu kadastro alanında olmaması nedeniyle köy muhtarı Hakan Vural'ın girişimleriyle köy sakinleri tarafından İl Özel İdaresine dilekçe ile başvuru yapıldı.
İl Özel İdaresinin müracaatları değerlendirmesi sonucu İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce alanların tapu kadastro alanına dahil edilmesiyle 634 parsel alanın hak sahiplerine tapuları verildi.
Vural, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tapu sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tapularına sahip oldu." dedi.
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