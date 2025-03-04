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        Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi

        Şırnak'ın Kayaboyun köyü ve Haran mezrasının tapuları hak sahiplerine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 19:39 Güncelleme: 04.03.2025 - 19:44
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        Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi
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        Şırnak'ın Kayaboyun köyü ve Haran mezrasının tapuları hak sahiplerine teslim edildi.

        Köy ve mezra alanının tapu kadastro alanında olmaması nedeniyle köy muhtarı Hakan Vural'ın girişimleriyle köy sakinleri tarafından İl Özel İdaresine dilekçe ile başvuru yapıldı.

        İl Özel İdaresinin müracaatları değerlendirmesi sonucu İl Tapu ve Kadastro Müdürlüğünce alanların tapu kadastro alanına dahil edilmesiyle 634 parsel alanın hak sahiplerine tapuları verildi.

        Vural, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tapu sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tapularına sahip oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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