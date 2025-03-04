Şırnak'ta köy ve mezradaki 634 kişiye tapuları verildi

Vural, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Tapu sorunun çözülmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımız tapularına sahip oldu." dedi.

Köy ve mezra alanının tapu kadastro alanında olmaması nedeniyle köy muhtarı Hakan Vural'ın girişimleriyle köy sakinleri tarafından İl Özel İdaresine dilekçe ile başvuru yapıldı.

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