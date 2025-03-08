Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Etkinliğe, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Cabir Altıntaş, akademik ve idari birim yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve kadınlar katıldı.

Program kapsamında düzenlenen söyleşinin ardından Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış konuşmacılara teşekkür belgesi ile çiçek takdim etti.

Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sporda Ezber Bozan Kadınlar: Zorluklar ve Mücadele" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

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