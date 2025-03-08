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        Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

        Şırnak Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 08.03.2025 - 14:04
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        Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
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        Şırnak Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi.

        Şırnak Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi koordinatörlüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Sporda Ezber Bozan Kadınlar: Zorluklar ve Mücadele" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

        Etkinlikte konuşan Kadın ve Aile Çalışmaları Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Dicle Özcan Elçi, 8 Mart'ın önemine değindi.

        Program kapsamında düzenlenen söyleşinin ardından Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış konuşmacılara teşekkür belgesi ile çiçek takdim etti.

        Etkinliğe, Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Cabir Altıntaş, akademik ve idari birim yöneticileri, akademisyenler, öğrenciler ve kadınlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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