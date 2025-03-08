Şırnak'ta kadın sağlık çalışanlarına karanfil dağıtıldı

Kadınlar da Sağlık-Sen üyelerine teşekkür etti.

Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde görev yapan kadın sağlıkçılara karanfil dağıtan Sağlık-Sen İşyeri Temsilcisi Rahime İnce Güney ve üyeler, kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cizre Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde çalışan kadınlara karanfil verdi.

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