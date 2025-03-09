Sınırda geçiş için sıra bekleyen tır şoförleri hazırladıkları yemeklerle oruçlarını açıyor

Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, Habur Sınır Kapısı yakınlarındaki tır parkı sahasında geçiş için sıra beklerken iftar yapıyor.

Şoförler, iftar saatinin yaklaşmasıyla marketten temin ettikleri ve tırlarının dorselerindeki dolaplarda bulunan malzemelerle yemek hazırlamaya başlıyor.

Pişirdikleri yemeklerle sofra kuran şoförler, ezanın okunmasıyla iftar yapıyor.

Şoförlerden Erdal Günhan, iftar saatinin yaklaşmasıyla hazırlık yapmaya başladıklarını söyledi.

Yemek hazırlama sırasında hem vakit geçtiğini hem de diğer şoförlerle sohbet etme imkanı bulduklarını aktaran Günhan, "Yemeği ihtiyacımızdan fazla yapıyoruz, böylece gelen arkadaşlar da bizimle iftar yapabiliyorlar." dedi.

Rafet Günhan de pirinç pilavı ve çorba pişirdiğini, yanına da saç tava yaptığını belirterek, "Hazırlıklara genellikle iftara iki saat kala başlıyoruz. 24 saat burada olduğumuz için zamanımızı bu şekilde geçiriyoruz." diye konuştu.

İsmail Sandallı ise ailelerinden uzak olmanın zor olduğunu fakat bu durumu güzelleştirmeye çalıştıklarını vurguladı.