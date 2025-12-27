Şırnak'ta kar nedeniyle yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Dün akşam saatlerinde etkili olan kar ve tipi yüzünden Şırnak-Siirt kara yolu Aslanbaşar köyü yakınlarındaki Birini mevkisi, Uludere ilçesi Gülyazı Betonpınar mevkisi ile Kaymakamçeşme köyü mevkisinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 24 araç yolda kaldı.

