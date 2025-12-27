Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre'de öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik, "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 13:25 Güncelleme: 27.12.2025 - 13:29
        Cizre'de öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi
        Şırnak'ın Cizre ilçesinde öğretmenlere yönelik, "Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri Eğitimi" programı gerçekleştirildi.

        Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) iş birliğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, ilçede görev öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

        Eğitimlerde, öğretmenlerin okuma hızlarını artırmaları, anlama kapasitelerini geliştirmeleri ve bu teknikleri öğrencilerine aktarabilmeleri hedefleniyor.

        Eğitim programını başarıyla tamamlayan öğretmenlere, katılım ve başarı belgesi verildi.

