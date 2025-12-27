Cizre'de öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi

Eğitimlerde, öğretmenlerin okuma hızlarını artırmaları, anlama kapasitelerini geliştirmeleri ve bu teknikleri öğrencilerine aktarabilmeleri hedefleniyor.

Cizre Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin (İGÜ) iş birliğiyle, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, ilçede görev öğretmenlere yönelik eğitim programı düzenlendi.

