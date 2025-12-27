Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke ders çalışma salonunda incelemede bulundu

        Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ders çalışma salonunda incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2025 - 12:53 Güncelleme: 27.12.2025 - 12:57
        Cizre Milli Eğitim Müdürü İke ders çalışma salonunda incelemede bulundu
        Cizre Milli Eğitim Müdürü Şahan İke, ders çalışma salonunda incelemede bulundu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "Her Mahalleye Çalışma Salonu Projesi" kapsamında Yafes Mahallesi'nde hizmete açılan ders çalışma salonunu ziyaret etti.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İke, proje çerçevesinde ilçede açılan 5 ders çalışma salonunun öğrenciler için güçlü bir öğrenme zemini sunduğunu söyledi.

        İke, şunları kaydetti:

        "Ders çalışma salonları yalnızca sınavlara hazırlanan öğrenciler için değil, aynı zamanda kitap okumak ve verimli zaman geçirmek isteyen tüm vatandaşlar için önemli bir imkan sunuyor. Öğrenmeye adanmış bu salonlara adım attığınız anda, burada yapılabilecek tek şeyin ders çalışmak, okumak ve yazmak olduğunu hissediyorsunuz. Sessiz ve düzenli ortamıyla gençlerimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan bu alanları çok önemsiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

