Cizre'de iftar programı düzenlendi

Program, plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Adliye Sarayında görev yapan hakim ve savcılar, iftar programında bir araya geldi.

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