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        Cizre'de iftar programı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Adliye Sarayında görev yapan hakim ve savcılar, iftar programında bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:45 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:05
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        Cizre'de iftar programı düzenlendi
        ABONE OL

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Adliye Sarayında görev yapan hakim ve savcılar, iftar programında bir araya geldi.

        Öğretmenevi'nde düzenlenen iftar programına, Cumhuriyet Başsavcısı Muammer Çoban, Adalet Komisyonu Başkanı Veli Gürsoy, 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Karson, hakimler, cumhuriyet savcıları ve aileleri katıldı.

        Program, plaket töreni ve toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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