Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şırnak Haberleri

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 22:10 Güncelleme: 12.03.2025 - 22:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
        ABONE OL

        Şırnak'ta bazı alanlar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz durumun önüne geçilebilmesi amacıyla 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ile Güvenlik Bölgeleri Kanunu uyarınca Şırnak merkez ilçe sınırlarındaki Bestler-Dereler, Güçlükonak sınırlarındaki Gabar Dağı, merkez, Cizre ve Silopi ilçeleri sınırlarındaki Cudi Dağı, Silopi ve Uludere ilçelerindeki Kurt Dağı, Beytüşşebap ilçesi sınırlarındaki Kelmehmetler, Dönmezler, Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa bölgeleri, Suhurpaşa Yaylası, İncebeldağları, Faraşin, Altındağları, Beytüşşebap ve Uludere ilçeleri sınırlarındaki Oymakaya bölgesinin 13-27 Mart'ta 15 gün geçici olarak özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

        Söz konusu bölgelerin koordinatlarının Valiliğin internet sitesinden paylaşıldığı bildirilen açıklamada, bu alanlara vatandaşların izinsiz girmemelerinin can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Gündoğdu, 8 Mart olayının perde arkasını anlattı!
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Zelenskiy: Rusya'nın planı bozuldu
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Motosikletliler dikkat! Kural ihlallerine ceza artıyor
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Meltem Menteşeli'nin eşi ve 3 kişi gözaltına alındı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Polonya Başbakanı ile görüştü
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Jose Mourinho: 90 dakika daha var!
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kremlin: Acele etmek istemiyoruz
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        Kanada'dan ABD'ye 20.7 milyar dolarlık cevap
        'Kurda atak beklemiyorum'
        'Kurda atak beklemiyorum'
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        "Sahte diploma" soruşturmasında üniversiteye ikinci yazı
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        12 Mart 2025: Bugün ne oldu?
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        Taciz şüphelisini polise teslim etti
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        Önce yaz sonra kış gibi! Havalar yeniden soğuyacak!
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        "Dert etme, bizi ilk kocam da karıştırdı"
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        İşte 2. ve 3. Lig'de haftanın canlı yayınlanacak maçları
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Elektrikli araç kredilerinde vade düzenlemesi
        Gereksiz hastane kullanmayın
        Gereksiz hastane kullanmayın
        AKM akına uğradı
        AKM akına uğradı

        Benzer Haberler

        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta minibüsün çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza anı kame...
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
        Şırnak'ta 4 bin 6 öğrenciye mont yardımı yapıldı
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u An...
        Diyarbakır ve çevre illerde "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Ersoy'u An...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Şırnak'ta bazı bölgeler 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan...
        Cizre'de iftar programı düzenlendi
        Cizre'de iftar programı düzenlendi
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı
        'Hamile tedavisi' ve 'kürtaj' adı altında dolandırıcılık; doktor tutuklandı