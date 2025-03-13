Şırnaklı müzisyenin ramazan davulcusuyla yakaladığı ritmi milyonlar izliyor

EKREM PAYAN - Şırnak'ta müzisyenlik yapan Beytullah Zeyrek'in sahurda ramazan davulcusunun ritmine göre seslendirerek paylaştığı şarkıları sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü'nden mezun olan 25 yaşındaki Zeyrek, kentte müzisyenlik yapıyor, zaman zaman bazı mekanlarda sahne alıyor.

Gitar ve piyano da çalan Zeyrek, ramazanda sahur vaktinde mahallelerinden geçen ramazan davulcusunun nağmelerini duyunca eşlik etmek istedi.

Balkondan duyduğu davul sesine uygun şekilde şarkılar söyleyen Zeyrek, cep telefonu ile kaydettiği bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Zeyrek'in davulcudan habersiz olarak ramazanın ilk günlerinde klip yaparak sosyal medyadan paylaştığı görüntüleri beğeni gördü.

Gördüğü beğeni üzerine İngilizce, Kürtçe ve Türkçe şarkılar seslendirerek klip çekimini ve paylaşımlarını sürdüren Zeyrek, zamanla ramazan davulcusu Cemal Özdek ile (21) de dost oldu.

- "Ramazanın bereketiyle olsa gerek iyi bir izlenme aldı"

Müzisyen Zeyrek, AA muhabirine, 2 yıl önce üniversiteden mezun olduktan sonra kentte ve çevre illerde zaman zaman sahne aldığını, gitar ve piyano çaldığını söyledi.

Ramazan dolayısıyla bu işine ara verdiğini ifade eden Zeyrek, müzik özlemini sahur vaktinde mahallelerinden geçen ramazan davulcusunun nağmeleriyle giderdiğini belirtti.

Zeyrek, davulcunun ritmine göre şarkı seslendirerek klip yaptığını anlatarak, "Çektiğim klipleri sosyal medya hesabımdan paylaştım, büyük ilgi ve geri dönüş olunca bunu her akşam devam ettirdim. Parça isteklerini de alarak sürdürmeye özen gösteriyorum. Ramazanın bereketiyle olsa gerek iyi bir izlenme ve beğeni aldı. Bana destek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bu kadar izlenme ve beğeni geleceğini düşünmediğini ve çok şaşırdığını ifade eden Zeyrek, çalışmalarını sürdürmek istediğini belirtti.

"Üreten insan başarıyormuş, bunu öğrendim. İnşallah bunu başlangıç kabul edip müzikte kendimi geliştirmek istiyorum." diyen Zeyrek, bu konuda ailesinden ve arkadaşlarından da destek gördüğünü aktardı.