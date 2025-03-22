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        İŞGEM'in işletme hakkı Cizre TSO ve OSB'ye devredildi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) hakkı Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Organize Sanayi Bölgesine (OSB) devredildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:47 Güncelleme: 22.03.2025 - 15:58
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        İŞGEM'in işletme hakkı Cizre TSO ve OSB'ye devredildi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) hakkı Cizre Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Organize Sanayi Bölgesine (OSB) devredildi.

        Cizre TSO Başkanı Ömer Faruk Yıldırım, İŞGEM'in amacına uygun bir işletme modeli ile bölgedeki girişimcilerin hizmetine sunulacağını söyledi.

        Sanayi Mektebinin de İŞGEM'de faaliyete geçeceğini kaydeden Yıldırım, merkezin Cizre ve bölge ekonomisine hayırlı olmasını diledi.

        Yıldırım, devir sürecinde desteklerini esirgemeyen Şırnak Valisi Birol Ekici'ye, Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Talha Altuntaş'a, İl Genel Meclis Başkanı Galip Külter'e ve İl Genel Meclis üyelerine teşekkür etti.

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