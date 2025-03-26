Silopi'de 500 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 500 yetim çocuğa hayırseverlerin desteğiyle bayramlık giysi hediye edildi.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde 500 yetim çocuğa hayırseverlerin desteğiyle bayramlık giysi hediye edildi.
İlçe Müftülüğünce başlatılan "Silopi'nin Yetimleri Bayramda Sizinle Gülsün Projesi" kapsamında 200 din görevlisi ve hayırseverlerin desteğiyle çalışma yürütüldü.
Din görevlileri Müftülük tarafından belirlenen mağazalarda çocukların diledikleri kıyafetleri seçmelerine yardımcı oldu.
İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, din görevlileri ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yardımların yetim çocuklara ulaştığını belirterek, yetimlerin belirlenen mağazalardan istedikleri kıyafetleri seçtiğini söyledi.
Din görevlilerine ve hayırseverlere teşekkür eden Bilgin, çocukların yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belitti.
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