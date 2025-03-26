Silopi'de 500 çocuğa bayramlık giysi hediye edildi

Din görevlilerine ve hayırseverlere teşekkür eden Bilgin, çocukların yüzünü güldürmenin mutluluğunu yaşadıklarını belitti.

İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, din görevlileri ve hayırseverlerin katkılarıyla bu yardımların yetim çocuklara ulaştığını belirterek, yetimlerin belirlenen mağazalardan istedikleri kıyafetleri seçtiğini söyledi.

Din görevlileri Müftülük tarafından belirlenen mağazalarda çocukların diledikleri kıyafetleri seçmelerine yardımcı oldu.

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