Cizre'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.
Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçeye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında 24 Mart'ta 6 çocuk annesi Nasibe E'nin silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, katil zanlısı Abdulkerim E. (65) Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.
Güçlü köyü Kolgezer mezrasında Abdulkerim E. ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmada Abdulkerim E. silahla eşi Nesibe E'ye ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan Abdulkerim E'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.
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