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        Cizre'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 12:50 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:50
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        Cizre'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 çocuk annesi eşini silahla öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

        Cizre Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçeye bağlı Güçlü köyü Kolgezer mezrasında 24 Mart'ta 6 çocuk annesi Nasibe E'nin silahla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında jandarma ekiplerince, katil zanlısı Abdulkerim E. (65) Cizre'ye bağlı Kaya köyü ile Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Özbek köyü arasındaki arazide saklanırken yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        Güçlü köyü Kolgezer mezrasında Abdulkerim E. ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmada Abdulkerim E. silahla eşi Nesibe E'ye ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Jandarma ekipleri, saldırının ardından kaçan Abdulkerim E'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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