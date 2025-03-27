Cizre'de eşini öldürdüğü gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı

Güçlü köyü Kolgezer mezrasında Abdulkerim E. ile eşi arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmada Abdulkerim E. silahla eşi Nesibe E'ye ateş açmıştı. Saldırıda ağır yaralanan kadın kaldırıldığı Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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