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        Muğla'da hayatını kaybeden ambulans şoförünün cenazesi Şırnak'ta defnedildi

        Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Feyzi Güldürmez'in (50) cenazesi memleketi Şırnak'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:11 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:28
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        Muğla'da hayatını kaybeden ambulans şoförünün cenazesi Şırnak'ta defnedildi
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        Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Feyzi Güldürmez'in (50) cenazesi memleketi Şırnak'ta toprağa verildi.

        Milas Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır görev yapan 7 çocuk babası Güldürmez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

        Güldürmez'in cenazesi memleketi Şırnak'a getirildi.

        Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güldürmez'in cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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