Muğla'da hayatını kaybeden ambulans şoförünün cenazesi Şırnak'ta defnedildi
Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Feyzi Güldürmez'in (50) cenazesi memleketi Şırnak'ta toprağa verildi.
Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden ambulans şoförü Feyzi Güldürmez'in (50) cenazesi memleketi Şırnak'ta toprağa verildi.
Milas Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 10 yıldır görev yapan 7 çocuk babası Güldürmez, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Güldürmez'in cenazesi memleketi Şırnak'a getirildi.
Geylani Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Güldürmez'in cenazesi şehir mezarlığına defnedildi.
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