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        Cizre'de devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 16:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 16:31
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        Cizre'de devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı

        Reşat Özaydın idaresindeki 63 AIM 082 plakalı tır, Devlet Hastanesi Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada hafif yaralanan sürücü Özaydın, ambulans ile Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tırdaki ahşap malzemeler yol kenarına savruldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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