Cizre'de devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde devrilen ahşap yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Reşat Özaydın idaresindeki 63 AIM 082 plakalı tır, Devlet Hastanesi Kavşağında kontrolden çıkarak devrildi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü Özaydın, ambulans ile Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırdaki ahşap malzemeler yol kenarına savruldu.
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