Silopi'de lise öğrencileri ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin destekleriyle hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Öğrenciler, ramazan ayında paylaşmak ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla öğretmenlerinin ve velilerinin desteğiyle 42 yardım kolisi hazırladı.

Hazırlanan koliler, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, ramazanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha hatırlamak için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere öğrencilerle gıda kolileri hazırladıklarını belirtti.