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        Silopi'de lise öğrencileri ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı

        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin destekleriyle hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 19:09 Güncelleme: 28.03.2025 - 19:16
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        Silopi'de lise öğrencileri ihtiyaç sahipleri için ramazan kolisi hazırladı
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        Şırnak'ın Silopi ilçesinde Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin destekleriyle hazırlanan ramazan kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Öğrenciler, ramazan ayında paylaşmak ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla öğretmenlerinin ve velilerinin desteğiyle 42 yardım kolisi hazırladı.

        Hazırlanan koliler, okul yönetimi tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

        Silopi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hakkı Kaya, ramazanda paylaşmanın ve yardımlaşmanın değerini bir kez daha hatırlamak için ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere öğrencilerle gıda kolileri hazırladıklarını belirtti.

        Galeri
        Galeri

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