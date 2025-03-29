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        Şırnak Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı

        Şırnak Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 29.03.2025 - 16:23
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        Şırnak Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı
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        Şırnak Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

        Vali Ekici, mesajında, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı ramazanı coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin sevgi ve saygı bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

        "Birlik, beraberlik ve dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik, beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bayram süresince Şırnaklı vatandaşlarımızın bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alındı. Bilindiği gibi her bayramda artan trafik yoğunluğu sebebiyle kazalarda da artış yaşanmaktadır. Bu sebeple, sürücülerimizden trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini bekliyor, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum."

        Vali Ekici, Şırnaklıların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladığını belirterek, bu günlerin ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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