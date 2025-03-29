Şırnak Valisi Ekici'den Ramazan Bayramı mesajı

Şırnak Valisi Birol Ekici, Ramazan Bayramı dolaysıyla mesaj yayımladı.

Vali Ekici, mesajında, sevgi, barış ve kardeşlik duygularının yoğun yaşandığı rahmet ve mağfiret ayı ramazanı coşkusuyla yaşamanın ve bir Ramazan Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin sevgi ve saygı bağlarını güçlendirdiğini ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Birlik, beraberlik ve dayanışma gibi yüce bir duygunun tezahür ettiği bu kutsal günlerde, bizleri bir arada tutan değerleri yaşatmak, birlik, beraberliğimizi korumak, huzur ve barış ortamını sürdürmek ve kardeşlik duygularımızı geliştirmek için daha çok çaba göstermeliyiz. Bayram süresince Şırnaklı vatandaşlarımızın bayramını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için ilgili kurumlarımızca gerekli tüm tedbirler alındı. Bilindiği gibi her bayramda artan trafik yoğunluğu sebebiyle kazalarda da artış yaşanmaktadır. Bu sebeple, sürücülerimizden trafik kurallarına hassasiyet göstermelerini bekliyor, vatandaşlarımızın bayram sevincinin hüzne dönüşmemesini temenni ediyorum."