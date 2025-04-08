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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı

        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 11:29 Güncelleme: 08.04.2025 - 11:29
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        Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Şırnak'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 28 şüpheliden biri tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında son bir haftada kent merkezi ve ilçelerde bazı ev ve araçlarda arama yapıldı.

        Aramalarda, 0,53 gram metamfetamin, 0,37 gram kokain, sentetik ecza malzemesi, 3 bong, 313 gram esrar, gümrük kaçağı 1380 paket sigara, 425 puro, 6 kilogram nargile tütünü, 870 paket elektronik sigara tütünü, 126 elektronik sigara, 16 cep telefonu, 11,5 kilogram altın ve 320 muhtelif malzeme ele geçirildi.

        Operasyonlarda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 1 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem uygulandı. ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Şırnak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şırnak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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