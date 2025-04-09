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        Cizre'de şehit polisler için anma programı düzenlendi

        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 21:00 Güncelleme: 09.04.2025 - 21:04
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        Cizre'de şehit polisler için anma programı düzenlendi
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        Şırnak'ın Cizre ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla şehit polisleri anma programı gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Konak Mahallesi'ndeki Şehitler Anıtı önünde düzenlenen programda, saygı duruşu bulunuldu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, Şehitlik Anıtı'na karanfiller bırakıldı.

        Programa, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ekrem Bülent Aktürk, şehit ve gazi aileleri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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