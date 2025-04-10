Şırnak'ta devrilen kömür yüklü tırın sürücüsü yaralandı
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde kömür yüklü tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 ABN 299 plakalı toz kömür yüklü tır, Şırnak-Cizre kara yolunun Cumhuriyet Mahallesi Bozalan Konutları mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, araç sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, tırın kaldırılması ve yola saçılan kömürlerin temizlenmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
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