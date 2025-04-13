Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü öldü
Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Şırnak'ta kömür ocağında üzerine kaya düşen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti.
Merkeze bağlı Araköy köyünde bulunan özel bir işletmeye ait kömür ocağında çalışma yapan iş makinesinin üzerine kaya düştü.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, iş makinesi operatörü F.O'yu sıkıştığı araçtan çıkardı.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede operatörün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
F.O'nun cenazesi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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